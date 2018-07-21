Конте подаст в суд на «Челси»

Бывший главный тренер английского клуба "Челси" Антонио Конте собирается подавать в суд на команду, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации The Times, руководство "Челси" слишком поздно приняло решение о том, чтобы разорвать сотрудничество с тренером. По этой причине итальянскому специалисту не удается найти себе работу на следующий сезон. Из-за этого Конте требует выплатить компенсацию в размере £9 млн.

После увольнения наставника новым тренером команды стал Маурицио Сарри.

Напомним, Конте стоял у руля "Челси" с августа 2016 года.За этот период он стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

В сезоне-2017/18 "синие" заняли пятое место в Английской премьер-лиге, набрав 70 очков в 38 матчах, и не смогли попасть в Лигу чемпионов.

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