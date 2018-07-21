"Барселона" предлалает десятки миллионов евро за экс-игрока "Шахтера"

Футбольный клуб "Барселона" сделал третье предложение "Челси" о покупке бразильского полузащитника Виллиана за сумму более 61 миллиона евро. При этом оценочная трансферная стоимость экс-игрока "Шахтера" по версии transfermarkt составляет 38 миллионов евро, т.е. каталонцы готовы переплачивать почти вдвое.

По данным источника Sky Sports, "Барселона" начала предпринимать попытки приобрести 29-летнего Виллиана более трех месяцев назад. На прошлой неделе издание сообщало, что каталонский клуб сделал второе предложение "Челси" по бразильцу, выразив готовность выложить за него 59 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из "Анжи". В общей сложности в составе лондонцев он провел 236 игр и забил 44 мяча. Вместе с "Челси" Виллиан стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и Кубка лиги. В активе полузащитника 62 матча и 8 голов за сборную Бразилии.

С 2007 по 2013 года Виллиан выступал в чемпионате Украины за "Шахтер", в котором провел 140 официальных матчей и забил 20 голов. Виллиан сыграл в пяти матчах за сборную Бразилии на чемпионате мира 2018 года.