Бывший директор банка Ротшильдов стал президентом «Милана»
21 июля 2018 16:10 211
Паоло Скарони, известный по своей деятельности в банке Ротшильдов и нефтегазовой компании Eni, утвержден в должности президента итальянского "Милана". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sport24.
Итальянский бизнесмен сменил на посту китайского предпринимателя Ли Юнхуна, который был уволен по итогам совета директоров, состоявшегося утром 21 июля. Причиной стала невозможность бывшего президента "россонери" расплатиться с долгами.
Также покинул клуб Марко Фассоне, проработавший генеральным директором "Милана" чуть больше года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!