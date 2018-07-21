Лучший молодой футболист ЧМ-2018 травмировался по дороге в душ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в последних матчах победного для "трехцветных" чемпионата мира-2018 играл с травмой позвоночника. По информации источника издания L'Equipe, 19-летний форвард получил повреждение спины перед игрой 1/2 финала против Бельгии (1:0) - в день встречи на пути в душ он сделал неудачное движение, из-за чего у игрока оказались защемлены три позвонка, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мбаппе смог принять участие в оставшихся матчах ЧМ-2018 благодаря работе медицинского штаба сборной Франции. Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам отметил, что врачи поступили правильно.