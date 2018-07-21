Руководство «Астон Виллы» пригласит Анри на пост главного тренера

Бывший французский форвард лондонского "Арсенала" Тьерри Анри может стать новым главным тренером бирмингемской "Астон Виллы". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

Владелец "Астон Виллы" Тони Ся решил финансовые проблемы клуба, сумев привлечь двух крупных инвесторов. Основную долю в команде имеет бизнесмен из Египта Нассеф Савирис.

По информации Daily Mirror, именно Савирис хочет пригласить Анри на место Стива Брюса.

Легендарный француз покинул Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере, поэтому он может быть открыт к предложению "Астон Виллы".