Экс-форвард «Челси» может вернуться в Англию

Нападающий дортмундского "Боруссии" Андре Шюррле покинет команду и рассматривает возможность возвращения в чемпионат Англии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Мы обсудили ситуацию с Шюррле и объяснили, что на его позиции у нас слишком много игроков. Мы уже ведем конкретные переговоры с другим клубом", - цитирует спортивного директора "Боруссии" Михаэля Цорка Bild.

Шюррле уже имеет опыт выступлений в Английской премьер-лиге. В 2013 году он перешел в лондонский "Челси", однако через два года он вернулся на родину.