Нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах полностью восстановился после травмы плеча, которую получил в финальном матче Лиги чемпионов. Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Салах полностью восстановился. Мы находимся в постоянном контакте с ним. Он был в полном порядке.

Что касается травмы плеча - уже все нормально, у него нет никаких проблем. Но мы были готовы к тому, что он пропустит несколько матчей. Салах - очень серьезный человек и понимает, что это его карьера.

Неважно, чего хотят люди, если ты не готов, то не должен играть. На данный момент он рад, что вернулся, и мне приятно это видеть", - цитирует слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа The Mirror.

Салах получил травму во время финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3).