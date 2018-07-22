Усик вызвал Беллью на бой в любой весовой категории

После победы в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии над россиянином Муратом Гассиевым, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вспомнил о британце Тони Беллью, мечтающего на правах "почетного" чемпиона WBC подраться с победителем турнира, передаёт Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В послематчевом интервью Усик отметил, что готов встретиться с Беллью в тяжелой (до 90,7 кг) или супертяжелой (свыше 90,7 кг) весовой категории: "Я помню, Беллью ранее говорил о желании встретиться со мной. Если он по-прежнему готов... Если он не захочет спускаться в крузервейт, я с удовольствием поднимусь к нему в хэви".

Тони Беллью ответил очень быстро: "Усик, я был рожден готовым! Давай сделаем это!"

Интересно, что прямо в ринге после боя с Гассиевым Усик дал волю эмоциям, прокричав "Батя в здании!". Также украинец заявил, что он - не звезда, а "обычный парень".

Александр Усик стал четвертым в истории бокса абсолютным чемпионом мира. Сразу после поединка боксеры обнялись в ринге, а Усик сказал своему оппоненту: "Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты красавчик!". Гассиев поблагодарил Усика.