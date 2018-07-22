Усик дал волю эмоциям после победы в Москве: "Батя в здании!" - ВИДЕО

21 июля поздно вечером в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинец Александр Усик победил судейским решением россиянина Мурата Гассиева, став абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Полное видео боя Усик - Гассиев доступно на нашем сайте. После боя прямо в ринге боксеры дают короткие комментарии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Вот что сказали Усик и Гассиев.

"Олимпийский, спасибо! Люди, земляки, и те, кто поддерживает - спасибо. Москва-2018! Баам! Батя в здании! Выиграть все четыре титула и кубок имени Мухаммеда Али - это воплощение мечты. Не секрет, что Али - мой идол. Поэтому для меня это огромная честь. Нет, я - не суперзвезда, звезды - на небе. Я - обычный парень, у которого кое-что получается делать очень хорошо. Огромная благодарность моей команде, которая помогла мне подготовиться к этому бою. Это наша общая победа!", - сказал Усик.

После боя Мурат Гассиев признал поражение: "Усик - мой самый сложный соперник на профессиональном ринге. Я делал все, что мог, но сегодня был его день. Он был фаворитом и доказал это в ринге. Для меня же этот бой послужит огромным опытом".



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