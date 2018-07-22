"Манчестер Юнайтед" предлагает "Лестеру" крупную сумму за Магуайра

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра. Известно, что представители "красных дьяволов" намерены выкупить права на англичанина за 65 миллионов фунтов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Магуайр привлек к себе внимание после выступлений за свою национальную сборную на чемпионате мира, где он принял участие во всех семи играх Англии и стал автором одного гола. Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Daily Mail, интерес к футболисту проявляет лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо.

Однако в "Лестере" не желают расставаться с одним из своих ключевых игроков линии обороны и собираются удержать Магуайра. В частности, боссы "лис" уже сообщили, что намерены увеличить недельный оклад защитника до 75 тысяч фунтов.