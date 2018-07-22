Игрок сборной Германии ответил на критику за фото с Эрдоганом

Полузащитник сборной Германии и лондонского "Арсенала" Месут Озил прокомментировал фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую футболист подвергся критике. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на "Советский спорт", передает Day.Az.

"Я понимаю, что мое фото с Эрдоганом вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Хоть некоторые люди обвиняют меня во лжи и предательстве, мое фото не имело политического подтекста", - сообщил Озил в открытом письме.

Футболист добавил, что хоть он и родился в Германии, его предки жили в Турции. Он отметил, что его мать научила его всегда уважать свои корни и никогда не забывать, откуда он родом.

"Для меня фото с президентом Эрдоганом не было каким-либо образом связано с политикой или выборами. Оно отображает мое уважение к властям страны моей семьи.

И хотя в немецких СМИ все выставили иначе, правда в том, что отказаться от встречи с президентом означало бы проявить неуважение к своим предкам, которые, я знаю, гордились бы тем, чего мне удалось добиться", - сказал футболист.

Озил добавил, что для него не имеет значения, кто является президентом, а "важно то, что это президент".