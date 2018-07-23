Пилот «Формулы-1» выдал разворот на 360 градусов и продолжил гонку - ВИДЕО

23 июля 2018 15:14

Пилот команды "Формулы-1" Sauber Шарль Леклер выполнил разворот на 360 градусов во время Гран-при Германии. Видеозапись он опубликовал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Монегасский гонщик входил в поворот, в результате чего потерял управление, и его машину развернуло. Тем не менее он сумел продолжить гонку, в которой занял 15-е место. Победителем этапа стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

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Пилот

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