Пилот «Формулы-1» выдал разворот на 360 градусов и продолжил гонку - ВИДЕО
23 июля 2018 15:14 168
Пилот команды "Формулы-1" Sauber Шарль Леклер выполнил разворот на 360 градусов во время Гран-при Германии. Видеозапись он опубликовал в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Монегасский гонщик входил в поворот, в результате чего потерял управление, и его машину развернуло. Тем не менее он сумел продолжить гонку, в которой занял 15-е место. Победителем этапа стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
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