Игроки «Челси» сходили на барбекю к четырехлетнему фанату - ВИДЕО

24 июля 2018 11:40

Игроки лондонского "Челси" сходили на барбекю к четырехлетнему болельщику из Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua,

Как передает официальный твиттер "синих", Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Импаду пришли в гости к юному фанату, который отправил приглашение по электронной почте.

"Челси" находится в турне по Австралии в рамках подготовки к новому сезону.

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