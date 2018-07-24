Игроки «Челси» сходили на барбекю к четырехлетнему фанату - ВИДЕО

Игроки лондонского "Челси" сходили на барбекю к четырехлетнему болельщику из Австралии, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua,

Как передает официальный твиттер "синих", Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Импаду пришли в гости к юному фанату, который отправил приглашение по электронной почте.

"Челси" находится в турне по Австралии в рамках подготовки к новому сезону.

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