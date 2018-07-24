Роналду требует у руководства «Ювентуса» купить игрока «Барселоны»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с предложением перед руководством клуба о ведении трансферной кампании команды. Об этом сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Don Balon, Роналду, перешедший в "Ювентус" из мадридского "Реала" 10 июля, попросил приобрести португальского полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша. По мнению 33-летнего португальца, Гомеш сможет помочь итальянскому клубу достичь положительного результата.

Отмечается, что сам Гомеш намерен покинуть "Барселону" в это трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры он рассматривает лондонский "Тоттенхэм Хотспур".

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Гомеш провел 16 матчей и отличиться результативными действиями не сумел.

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