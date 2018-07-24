«Ливерпуль» намерен выставить на трансфер сразу восемь футболистов

24 июля 2018 18:04

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует расстаться сразу с восемью футболистами. Об этом сообщает издание "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Mirror, мерсисайдцы выставят на трансфер Дивока Ориги, Дэнни Ингса, Лазара Марковича, Шейи Оджо, Педро Чиривелью и одного из вратарей из команды - Лориса Кариуса или Симона Миньоле.

Кроме того, клуб намерен отдать в аренду еще двух футболистов - нападающего Бена Вудберна и полузащитника Марко Груича.

"Ливерпуль" хочет выручить около 125 млн евро с продажи игроков.

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