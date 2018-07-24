Названы лучшие футболисты года

Международная федерация футбола (ФИФА) представила имена 10 претендентов на звание футболиста года. Соответствующая запись появилась в официальном Twitter-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В список номинантов попали: Криштиану Роналду (Португалия), Кевин Де Брейне (Бельгия), Антуан Гризманн (Франция), Эден Азар (Бельгия), Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Лука Модрич (Хорватия), Мохамед Салах (Египет), Рафаэл Варан (Франция).

Игроки подбирались с учетом их выступлений за период с 3 июля 2017-го по 15 июля 2018 года.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

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