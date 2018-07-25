Ройс Грейси показал в Баку свое мастерство по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО

Всемирно известный боец смешанных боевых искусств, мастер бразильского джиу-джитсу Ройс Грейси провел в Баку семинар. Об этом сообщил Trend президент Евразийской федерации комбат джиу-джитсу Агиль Аджалов, передает Day.Az.

Визит в Баку организован руководителем Godzilla promotion Эмилем Амирсалановым. Семинар был проведен для тренеров и спортсменов при участии главного тренера по рукопашному бою спортивного общества МВД, первого вице-президента федерации, заслуженного тренера Расула Мамедова и руководителя клуба Brazilya Ciu-Citsu Талеха Гасанова.

Ройс Грейси высоко оценил, что в Азербайджане государством уделяется особое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.

Пионер в области спорта смешанных единоборств Ройс Грейси считается одной из наиболее влиятельных фигур в истории ММА и входит в Зал славы UFC. Он получил известность за свои успехи в первых турнирах UFC, благодаря победам с помощью борцовских техник над гораздо более крупными противниками. Грейси популяризировал бразильское джиу-джитсу во всем мире. Его достижения в смешанных единоборствах способствовали изменениям в подготовке бойцов смешанного стиля, в результате чего бойцы стали гораздо больше внимания уделять изучению борьбы в партере.

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