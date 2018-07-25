Объявлен лучший гол ЧМ-2018 - ВИДЕО

25 июля 2018 21:02

Гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года признан лучшим на турнире, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французский футболист отличился на 57 минуте встречи при счете 2:1 в пользу соперника. Матч завершился победой "трехцветных" - 4:3.

Также в номинацию были включены голы футболистов сборной России Дениса Черышева и Артема Дзюбы.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Объявлен лучший гол ЧМ-2018

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