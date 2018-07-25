«Карабах» сыграл вничью с «Кукеси» в Албании

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соперником "Карабаха" был албанский футбольный клуб "Кукеси". Встреча, проходившая в Албании, завершилась вничью - 0:0.