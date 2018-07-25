«Карабах» сыграл вничью с «Кукеси» в Албании
25 июля 2018 23:11 237
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соперником "Карабаха" был албанский футбольный клуб "Кукеси". Встреча, проходившая в Албании, завершилась вничью - 0:0.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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