Гонщики покорили степи "Шелкового пути" - ВИДЕО

26 июля 2018 18:15

Гонщики покорили степи "Шелкового пути". Степи, пустынные дюны, непредсказуемые дороги... Участники ралли "Шелковый путь" преодолели сложный отрезок маршрута между Астраханью и Волгоградом, передает Day.Az со ссылкой на Tass.ru.

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Гонщики покорили степи

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