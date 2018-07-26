Гонщики покорили степи "Шелкового пути" - ВИДЕО
26 июля 2018 18:15 158
Гонщики покорили степи "Шелкового пути". Степи, пустынные дюны, непредсказуемые дороги... Участники ралли "Шелковый путь" преодолели сложный отрезок маршрута между Астраханью и Волгоградом, передает Day.Az со ссылкой на Tass.ru.
Нажмите на видео для просмотра:
18:29 251
"Реал" определился с заменой Роналду
25 июля 23:11 627
«Карабах» сыграл вничью с «Кукеси» в Албании
25 июля 21:02 2 394
Объявлен лучший гол ЧМ-2018 - ВИДЕО
25 июля 19:25 405