"Реал" определился с заменой Роналду

26 июля 2018 18:29

Руководство мадридского "Реала" подыскало замену ушедшему в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду. Боссы мадридцев готовы восполнить потерю португальца нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсоном Кавани, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В "Королевском клубе" полагают, что уругвайский форвард сможет стать полноценной заменой Роналду, сообщает "Спорт-экспресс со ссылкой на испанское издание AS. Однако не менее важным аспектом для "сливочных" является его стоимость - Кавани рассматривают в качестве более дешевой альтернативы бразильцу Неймара и французу Килиану Мбаппе. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость уругвайца составляет 60 миллионов евро.

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