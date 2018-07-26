"Реал" определился с заменой Роналду

Руководство мадридского "Реала" подыскало замену ушедшему в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду. Боссы мадридцев готовы восполнить потерю португальца нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсоном Кавани, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В "Королевском клубе" полагают, что уругвайский форвард сможет стать полноценной заменой Роналду, сообщает "Спорт-экспресс со ссылкой на испанское издание AS. Однако не менее важным аспектом для "сливочных" является его стоимость - Кавани рассматривают в качестве более дешевой альтернативы бразильцу Неймара и французу Килиану Мбаппе. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость уругвайца составляет 60 миллионов евро.