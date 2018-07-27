Марадона сделал предложение своей подруге

Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сыграет свадьбу. Он сделал предложение своей 28-летней подруге, и она ответила согласием, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает Daily Mail, на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь дня рождения избранницы 57-летний аргентинец сделал ей предложение, и девушка ответила согласием. Это произошло в присутствии 45 гостей. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.

В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась. Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление. Подруга футболиста жаловалась, что он бил ее. Интересно, что ранее Диего Марадона обвинил бывшую жену в краже 9 миллионов долларов.