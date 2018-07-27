Фейл дня: Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку - ВИДЕО

Лидер сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймар по время отпуска после чемпионата мира 2018 года принял участие в финальном матче международного футбольного турнира Neymar Jr`s Five, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. Во время матча бразилец хотел продемонстрировать свою технику, но в итоге не сумел обыграть подростка.

Парень отобрал мяч у Неймара и побежал в атаку. Бразилец разозлился от такой смелости оппонента и впечатал его в стенку. Арбитр зафиксировал нарушение правил, а звездный футболист даже не попросил прощения.

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