«Манчестер Юнайтед» поборется с «Зенитом» за защитника «Барселоны»
28 июля 2018 11:07 181
"Манчестер Юнайтед" может составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за защитника "Барселоны" Йерри Мину. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Mirror, "красные дьяволы" рассматривают Мину в качестве альтернативы защитнику "Лестер Сити" Гарри Магуйру.
23-летний колумбиец выступает за сине-гранатовых с зимы 2018 года. В футболке каталонской команды он провел шесть матчей.
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