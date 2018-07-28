«Манчестер Юнайтед» поборется с «Зенитом» за защитника «Барселоны»

"Манчестер Юнайтед" может составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за защитника "Барселоны" Йерри Мину. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Mirror, "красные дьяволы" рассматривают Мину в качестве альтернативы защитнику "Лестер Сити" Гарри Магуйру.

23-летний колумбиец выступает за сине-гранатовых с зимы 2018 года. В футболке каталонской команды он провел шесть матчей.

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