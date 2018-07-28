"Челси" готов продать Азара в "Реал" за рекордные 225 млн евро

Трансферный футбольный рынок замер в ожидании очередного мирового рекорда. Мадридский "Реал" выразил заинтересованность в приобретении атакующего хавбека сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эдена Азара. Англичане требуют за него 225 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Напомним, что нынешний рекорд трансферов в истории футбола удерживает бразилец Неймар, перебравшийся из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. Теперь, в случае согласия "Королевского клуба" из Мадрида раскошелиться, первенство может перейти к Азару.

При этом на нынешнем этапе трансферного окна "Реал", по сообщению английской Daily Mail, не готов выплатить за Азара запрашиваемую "Челси" сумму. Сам футболист хотел бы стать игроком "сливочных", но вряд ли станет оказывать давление на своих нынешних владельцев. Ранее лондонцы отвергли предложение "Реала" в 190 млн евро.