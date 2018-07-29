Американец Порье вызвал на бой Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил вызов на поединок от американца Дастина Порье, сообщает"Советский спорт".

В ночь на воскресенье Порье в главном поединке UFC on Fox в Калгари одержал победу над своим соотечественником Эдди Альваресом. Бой закончился победой Порье во втором раунде техническим нокаутом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После победы "бриллиант" бросил вызов россиянину.

"Хабиб, где ты?", - сказал Порье в интервью пресс-службе UFC.