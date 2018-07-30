Болельщик "Реала" поиздевался над фанатами "Барселоны" на их трибуне - ВИДЕО

Болельщик мадридского "Реала" поиздевался над поклонниками "Барселоны" на их трибуне, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Случай произошёл во время матча Международного кубка чемпионов между "Барселоной" и "Тоттенхэмом", который проходил на стадионе "Роуз боул" в Пасадене, США.

Мужчина начал танцевать на трибуне с поклонниками каталонцев, демонстративно поцеловал эмблему "Реала". Увидав такое, болельщики стали закидывать заклятого соперника содержимым своих стаканов, а кто-то даже кинул в него бутылку.

К слову, "Барселона" этот матч выиграла. Основное время завершилось вничью - 2:2, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов сильнее оказались каталонцы - 5:3.

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