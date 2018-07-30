Азербайджанские тяжелоатлеты стали чемпионами Европы - ФОТО

С 22 по 29 июля в Милане (Италия) прошло первенство Европы по тяжелой атлетике среди парней и девушек в возрасте до 15 и 17 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в турнире, где приняли участие свыше 300 спортсменов из около 40 стран мира, на помост также вышли члены сборной Азербайджана. Они вошли в историю, став победителями чемпионата Европы в командном зачете.

Наша команда, состоящая из юниоров, завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовых, а в целом стали обладателями 22 медалей в отдельных соревнованиях в толчке и рывке. По этому показателю Азербайджан занял второе место после Турции, завоевавшей 25 медалей.

Наши тяжелоатлетки (до 17 лет) разместились на 12-й строчке с показателем 115 баллов, а юноши заняли 4-е место, набрав 471 балл (4 золота, 3 серебра и 3 бронзы). Тяжелоатлетки в возрасте до 15 лет приняли участие в первенстве Европы в составе семи человек (44, 48, 53, 58, 63, 69 кг). С показателем 409 баллов наша сборная, состоящая из девушек, заняла третье место в командном зачете Европы. Наша команда уступила лишь Италии и Турции.

Сборная, состоящая из тяжелоатлетов в возрасте до 15 лет, была представлена в составе восьми человек в весовых категориях 50, 56, 62, 77 и 94 кг. Наша сборная, собравшая 6 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, стала второй самой сильной командой Европы. Наряду с медалями, также записали баллы в актив сборной. В итоге члены сборной собрали 550 баллов. За счет этого команда Азербайджана, обойдя коллективы из Болгарии и Турции, стала победительницей чемпионата Европы в командном зачете.