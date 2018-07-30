Футболист «Барселоны» может перейти в «Севилью»

30 июля 2018 13:59

Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Алейш Видаль может перейти в "Севилью", сообщает "Советский спорт".

По информации портала Football Espana, трансферная сумма составит €9,5 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство "Барселоны" согласилось отпустить 28-летнего игрока, за которого требовало не менее €10 млн

Видаль также попал в сферу трансферных интересов московского "Локомотива". Столичный клуб предлагал за игрока €8 млн.

В сезоне-2014/15 испанский защитник уже выступал за "Севилью", откуда и перешел в "Барселону".

В прошедшем сезоне защитник сыграл 15 матчей в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом.

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