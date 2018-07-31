"Ювентус" проверил здоровье Криштиану Роналду - ВИДЕО
31 июля 2018 09:46 165
Криштиану Роналду прошел проверку в медицинском центре итальянского клуба "Ювентус", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Видео с проверки, в которой приняли участие аргентинцы Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, колумбией Хуан Куадрадо, бразилец Дуглас Коста и уругваец Родриго Бентакур, было опубликовано на официальном канале клуба в Youtube.
О переходе португальца в итальянский клуб из испанского "Реала" стало известно 10 июля.
Сумма трансфера Роналду составила 100 миллионов евро.
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