"Ювентус" проверил здоровье Криштиану Роналду - ВИДЕО

31 июля 2018 09:46

Криштиану Роналду прошел проверку в медицинском центре итальянского клуба "Ювентус", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видео с проверки, в которой приняли участие аргентинцы Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, колумбией Хуан Куадрадо, бразилец Дуглас Коста и уругваец Родриго Бентакур, было опубликовано на официальном канале клуба в Youtube. 

О переходе португальца в итальянский клуб из испанского "Реала" стало известно 10 июля. 

Сумма трансфера Роналду составила 100 миллионов евро.

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