Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки «Ювентуса» - ФОТО

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки в составе "старой синьоры", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первая тяжелая тренировка. Работа выполнена успешно", - написал Роналду в своем твиттере.

Трансфер Роналду из мадридского "Реала" в "Ювентус" состоялся 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €112 млн.