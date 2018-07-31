Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки «Ювентуса» - ФОТО

31 июля 2018 19:15

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки в составе "старой синьоры", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первая тяжелая тренировка. Работа выполнена успешно", - написал Роналду в своем твиттере.

Трансфер Роналду из мадридского "Реала" в "Ювентус" состоялся 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €112 млн.

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