Месси в отпуске сыграл в футбол с огромной собакой

Лидер испанской "Барселоны" и сборной Аргентины отдыхает в отпуске после изнурительного сезона в клубе и участия в чемпионате мира 2018 года. Но даже во время отдыха аргентинец не забывает о футболе. Супруга футболиста Антонелла Рокуццо засняла видео, на котором Лионель играет в футбол со своей огромной собакой по кличке Халк, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Любимец Месси - бордоский дог, которого спортсмену подарила жена на день рождения в 2016 году. Рост этой породы собак может достигать 67 см, а вес - 65 кг.