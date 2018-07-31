Месси в отпуске сыграл в футбол с огромной собакой
31 июля 2018 20:19 209
Лидер испанской "Барселоны" и сборной Аргентины отдыхает в отпуске после изнурительного сезона в клубе и участия в чемпионате мира 2018 года. Но даже во время отдыха аргентинец не забывает о футболе. Супруга футболиста Антонелла Рокуццо засняла видео, на котором Лионель играет в футбол со своей огромной собакой по кличке Халк, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Любимец Месси - бордоский дог, которого спортсмену подарила жена на день рождения в 2016 году. Рост этой породы собак может достигать 67 см, а вес - 65 кг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
30 июля 20:44 401
«Барселона» заработает миллионы на продаже названия
30 июля 15:45 492
Неймар считает справедливой критику за симуляции на ЧМ-2018
30 июля 13:59 372
Футболист «Барселоны» может перейти в «Севилью»
20:34