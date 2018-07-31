Шахрияр Мамедъяров обыграл Магнуса Карлсена и победил на турнире в Швейцарии

31 июля 2018 23:17

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в швейцарском городе Биле.

Мамедьяров победил в турнире за тур до конца соревнований. В партии девятого тура гроссмейстер белыми фигурами одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном, передает Day.Az.

Мамедьяров набрал семь очков и стал единоличным лидером турнира. Далее в таблице идут Карлсен, Свидлер (по 5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Навара (4), Георгиадис (1,5). Заключительный тур соревнований пройдет 1 августа.

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