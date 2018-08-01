Макгрегор намекнул на соглашение по бою с Нурмагомедовым
1 августа 2018 10:53 174
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что близок к заключению контракта на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает TMZ, ирландец лично подтвердил достижение договоренности с промоушеном.
Предполагается, что поединок Макгрегора с действующим чемпионом UFC пройдет в этом году в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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