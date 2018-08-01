Макгрегор намекнул на соглашение по бою с Нурмагомедовым

1 августа 2018 10:53

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что близок к заключению контракта на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает TMZ, ирландец лично подтвердил достижение договоренности с промоушеном.

Предполагается, что поединок Макгрегора с действующим чемпионом UFC пройдет в этом году в Лас-Вегасе.

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