Зидан может возглавить самый титулованный клуб Англии
1 августа 2018 11:11 188
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации The Sun, в услугах француза заинтересован "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что "красные дьяволы" в случае увольнения Жозе Моуринью с поста наставника команды обратятся к кандидатуре Зидана.
46-летний специалист с 2016 по 2018 год возглавлял "сливочных", которые под его руководством трижды завоевывали Лигу чемпионов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
31 июля 20:19 386
Месси в отпуске сыграл в футбол с огромной собакой
31 июля 19:15 427
Роналду опубликовал фотографию с первой тренировки «Ювентуса» - ФОТО
31 июля 18:29 295
На итальянскую легкоатлетку напали перед чемпионатом Европы
-
31 Июл. 13:17 16 798
-
31 Июл. 20:34 7 773
-
31 Июл. 19:30 7 294
-
31 Июл. 23:53 6 187
-
31 Июл. 18:15 3 988