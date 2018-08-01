Зидан может возглавить самый титулованный клуб Англии

1 августа 2018 11:11

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Sun, в услугах француза заинтересован "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что "красные дьяволы" в случае увольнения Жозе Моуринью с поста наставника команды обратятся к кандидатуре Зидана.

46-летний специалист с 2016 по 2018 год возглавлял "сливочных", которые под его руководством трижды завоевывали Лигу чемпионов.

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