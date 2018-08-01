"Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка
"Манчестер Юнайтед" оштрафовал форварда Антони Мартиаля на 250 тысяч долларов за самовольный отъезд из лагеря команды, сообщает The Sun. Француз покинул тур, который клуб проводит в США и не тренируется уже на протяжении 8 дней. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Он улетел в Париж в связи с рождением ребенка. Однако до сих пор 22-летний игрок не вернулся в команду, несмотря на требование главного тренера Жозе Моуринью. Португальский специалист, общаясь на пресс-конференции с журналистами, переадресовал вопрос о сроках возвращения француза пресс-атташе клуба, а потом добавил: "Я не знаю".
По информации английской прессы, наставник "Красных дьяволов" хочет расстаться с игроком.
Сегодня в Майами состоялся матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". В составе испанского клуба дебютировал украинец Андрей Лунин. Наш вратарь вышел на второй тайм и отстоял на ноль, но это не помогло его команде.
А в первом матче на турнире в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал экс-игрок "Шахтера" Фред. Бразилец появился на поле во втором тайме и не помог команде уйти от разгромного поражения от "Ливерпуля".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!