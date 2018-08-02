Экс-тренер «Атлетико» возглавил сборную Египта

Мексиканец Хавьер Агирре стал главным тренером сборной Египта, сообщает ТАСС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Контракт специалиста с Египетской футбольной ассоциацией (EFA) рассчитан на четыре года.

На посту наставника сборной Египта мексиканец сменил аргентинского специалиста Эктора Купера, который руководил африканской командой с 2015 года. Под его руководством египтяне впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира.

В прошлом Агирре работал в мадридском "Атлетико" и национальной команде Мексики.