"Сумгайыт" заключит контракт с российским футболистом - ФОТО

2 августа 2018 15:27

"Сумгайыт" готовится вовлечь в состав клуба еще двух футболистов.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, на тренировках команды присутствуют бывший защитник сборной Азербайджана Ариф Дашдемиров и крайний нападающий, россиянин Сардар Сардаров, передает Day.Az.

С обеими будет подписан годовой контракт.

Отметим, что в прошлом сезоне 31-летний Дашдемиров выступал в "Карабахе".  24-летний  махачкалинец Сардаров  пришел из "Енисея".

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