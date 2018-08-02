"Сумгайыт" заключит контракт с российским футболистом - ФОТО
2 августа 2018 15:27 302
"Сумгайыт" готовится вовлечь в состав клуба еще двух футболистов.
Как сообщили Report в пресс-службе клуба, на тренировках команды присутствуют бывший защитник сборной Азербайджана Ариф Дашдемиров и крайний нападающий, россиянин Сардар Сардаров, передает Day.Az.
С обеими будет подписан годовой контракт.
Отметим, что в прошлом сезоне 31-летний Дашдемиров выступал в "Карабахе". 24-летний махачкалинец Сардаров пришел из "Енисея".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:53 1 253