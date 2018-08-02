Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА
2 августа 2018 15:51 198
Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Report со ссылкой на Sky Sports. Коллина подал в отставку, ссылаясь на личные причины.
Напомним, П.Коллина возглавил судейский комитет УЕФА в 2010 году. Он также является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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