Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Report со ссылкой на Sky Sports. Коллина подал в отставку, ссылаясь на личные причины.

Напомним, П.Коллина возглавил судейский комитет УЕФА в 2010 году. Он также является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА).