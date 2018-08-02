Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА

2 августа 2018 15:51

Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Report со ссылкой на Sky Sports. Коллина подал в отставку, ссылаясь на личные причины.

Напомним, П.Коллина возглавил судейский комитет УЕФА в 2010 году. Он также является главой судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА).

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