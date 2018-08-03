Определился новый главный тренер сборной Аргентины по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Аргентины, команду временно возглавит Лионель Скалони, передает Day.Az. Ему будут помогать Пабло Аймар и Мартин Таколли.

Отметим, что за неудачу в ЧМ-2018 в России главный тренер команды Хорхе Сампаоли был отправлен в отставку.

Скалони с 2017 года работал помощником тренера в сборной Аргентины. 40-летний специалист за свою футбольную карьеру выступал в испанских клубах "Депортиво", "Расинг", "Мальорка", итальянском "Лацио" и английском "Вест Хэм". В сборной Аргентины он провел 7 матчей.