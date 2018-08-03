IAAF временно отстранила российского прыгуна в высоту Лысенко, он не выступит на ЧЕ
3 августа 2018 12:39 116
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил, в связи с чем он не сможет выступить на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 6 по 12 августа. Из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), российские спортсмены выступают в нейтральном статусе и под нейтральным флагом. IAAF допустила 30 российский легкоатлетов до участия в чемпионате Европы, включая Лысенко.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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