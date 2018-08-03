В Баку пройдет Кубок мира FIG по акробатической гимнастике
Федерация гимнастики Азербайджана готовится к проведению очередного международного турнира по еще одному виду гимнастики, говорится в пятницу в сообщении Федерации. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Итак, 17-18 ноября в Национальной арене гимнастики впервые пройдет Кубок мира по одному из самых интересных и захватывающих видов гимнастики - акробатике.
На протяжении двухдневных соревнований спортсмены 2003 года рождения и старше будут соревноваться в составах мужских пар, женских пар и смешанных пар, а также мужских групп и женских групп. Согласно предварительной заявке, для участия в турнире зарегистрировались команды из Беларуси, Израиля, Казахстана, Португалии, России и Украины.
Азербайджан на этом Кубке представят бронзовые призеры последнего Чемпионата Европы, смешанные пары в составе Абдуллы Аль-Мяшайхи - Рухидил Гурбанлы и Агасифа Рагимова - Нурджан Джаббарлы. А серебряные призеры Всемирных соревнований среди возрастных групп (2016 г.) - Сеймур Джафаров и Мурад Акперов поведут борьбу за лучшее место среди мужских пар.
Парам и группам, набравшим самые высокие баллы за исполнение упражнений, традиционно будут вручены кубки "AGF Trophy".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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