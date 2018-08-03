Гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо в конце сезона сменит команду

Президент "Рено Спорт" Жером Стролл подтвердил подписание двухлетнего контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо из Австралии, выступающим в команде Формулы- "Ред Булл". Пилот покинет свою нынешнюю команду по истечении контракта, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Рено" принял решение вернуться в Формулу-1 для того, чтобы бороться за титул чемпиона мира. Подписание контракта с Даниэлем Риккардо - уникальная для нас возможность добиться цели, и упустить этот шанс было просто нельзя.

Мы рады приветствовать Даниэля в команде "Рено", которая хоть и находится пока в процессе становления, но мотивирована более, чем когда-либо", - сказал Стролл.

Риккардо выступал за "Ред Булл" с 2014 года. За это время он семь раз становился победителем гонки, 29 раз поднимался на подиум. За свою карьеру в Формуле-1 австралиец набрал 934 очка. В текущем сезоне Риккардо занимает пятое место в личном зачете после 12 этапов.