Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пердстоящий бой с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт".

"Переговоры закончены. Впереди интересные два месяца", - написал Нурмагомедов в инстаграме.

Поединок между обладателем чемпионского титула UFC в весовой категории до 70 кг Нурмагомедовым и претендентом Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.