Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов получит за поединок с ирландцем Конором Макгегором рекордный гонорар для отечественных бойцов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru. Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

"Хабиб Нурмагомедов за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах, - заявил тренер и отец дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, которого цитирует РИА Новости. - Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC".

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз сказал, что будет счастлив, если его клиент за бой с Макгрегором заработает 10 миллионов долларов.