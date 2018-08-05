«Милан» обыграл «Барселону» в Международном кубке чемпионов
5 августа 2018 10:12 203
Итальянский "Милан" переиграл каталонскую "Барселону" в Международном кубке чемпионов, сообщает ТАСС. Об этом Day.Az передает со ссылкой на РИА Новости.
Матч завершился со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Андре Силва.
В товарищеском турнире также играют английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси", испанские "Реал" и "Атлетико", итальянские "Рома", "Ювентус" и "Интер", немецкие "Бавария" и "Боруссия", а также французские "Пари Сен-Жермен" и "Лион" и португальская "Бенфика".
Ранее Гонсало Игуаин объяснил, почему выбрал "Милан" вместо "Челси".
Товарищеские матчи (клубы).
"Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 1:0
Голы: 1:0 - Силва, 90+3.
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