Игроки «Малатьяспора» вышли на поле в футболках в поддержку Озила
5 августа 2018 10:27 203
Игроки турецкого "Ени Малатьяспора" вышли на поле в футболках с фотографией полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, сообщает Sport24. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На футболках была надпись: "Мы с тобой. Нет расизму".
Озил обвинил Немецкий футбольный союз (DFB) в расизме и неуважении к его турецким корням после критики в свой адрес из-за встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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