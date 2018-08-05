«Интер» обыграл «Лион» в Международном кубке чемпионов
5 августа 2018 10:47 139
Миланский "Интер" одержал победу над французским "Лионом" в матче Международного кубка чемпионов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Лаутаро Мартинес.
В следующем матче "нерадзурри" сыграют против мадридского "Атлетико", а "Лион" сразится с лондонским "Челси".
Ранее сообщалось, что "Интер" ведет переговоры с Лукой Модричем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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