«Интер» обыграл «Лион» в Международном кубке чемпионов

Миланский "Интер" одержал победу над французским "Лионом" в матче Международного кубка чемпионов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Лаутаро Мартинес.

В следующем матче "нерадзурри" сыграют против мадридского "Атлетико", а "Лион" сразится с лондонским "Челси".

Ранее сообщалось, что "Интер" ведет переговоры с Лукой Модричем.