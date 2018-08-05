Яркие кадры боя Ковалев – Альварес - ФОТО

В США прошел боксерский вечер в рамках которого российский боксер полутяжелого веса сергей Ковалев защищал свой чемпионский пояс по версии WBO. Ему противостоял колумбиец Элейдер Альварес, который впервые дрался за титул.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, поединок проходил с переменным успехом, а развязка наступила в седьмом раунде. Сначала Альварес потряс Ковалева мощным левым ударом в голову, а потом уже добивал. Когда Сергей третий раз упал на настил ринга, рефери остановил поединок.

У Альвареса теперь на счету 24 победы в 24 боях. Ковалев проиграл третий раз в карьере. Предыдущие два поражения россиянин потерпел от Андре Уорда. Всего на счету россиянина 36 поединков на профи-ринге.