"Порту" стал победителем Суперкубка Португалии

Для команды эта победа стала 21-й в национальном Суперкубке

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в Португалии определился победитель национального Суперкубка. В поединке за трофей "Порту" добыл волевую победу над "Авешем" - 3:1 (Браими, 25, Перейра, 57, Корона, 84 - Фалькан, 14). Таким образом, "Порту" обновил национальный рекорд, завоевав 21-й Суперкубок Португалии в своей истории. Еще девять раз команда проигрывала в финале. "Авеш" впервые в своей истории боролся за Суперкубок.