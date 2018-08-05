"Порту" стал победителем Суперкубка Португалии

5 августа 2018 12:26

Для команды эта победа стала 21-й в национальном Суперкубке

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в Португалии определился победитель национального Суперкубка. В поединке за трофей "Порту" добыл волевую победу над "Авешем" - 3:1 (Браими, 25, Перейра, 57, Корона, 84 - Фалькан, 14). Таким образом, "Порту" обновил национальный рекорд, завоевав 21-й Суперкубок Португалии в своей истории. Еще девять раз команда проигрывала в финале. "Авеш" впервые в своей истории боролся за Суперкубок.

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